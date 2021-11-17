Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 17.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 680 internationalen Medien
News + Strong Buy: Geht es nach 3.200% Kursplus nun weiter!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PW4T ISIN: CA87319V1040 Ticker-Symbol: 9SQ1 
Frankfurt
15.11.21
08:28 Uhr
3,030 Euro
0,000
0,00 %
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0403,18009:26
3,0303,17008:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES
TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC3,0300,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.