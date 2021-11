Die Aktie von Rivian (WKN: A3C47B) hat nach dem fulminanten Börsengang des Jahres vor einer Woche am Dienstag erneut mit einem enormen Kursanstieg von +15,16% auf 172 US$ überrascht. Doch auch diese Rallye wird nicht ewig dauern... Rivian mit Hauptsitz in Plymouth (Michigan) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektrotrucks, der 2009 vom heutigen CEO Robert "RJ" Scaringe gegründet wurde. Mit dem R1T Pickup sowie dem R1S SUV hat man bereits zwei ...

