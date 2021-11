Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA haben zuletzt die Inflationserwartungen ebenso wieder zugelegt wie die Zinserwartungen bezüglich der FED, so die Analysten der Helaba.Vonseiten der Geldpolitiker gebe es aktuell keine klaren Hinweise. Je nach Lager, Falke oder Taube, sei die Einschätzung, dass noch mehr Zeit benötigt werde, um Klarheit zu erhalten, schwächer oder stärker ausgeprägt. Während auf Sicht von sechs Monaten der marktimplizite Zins lediglich um 10 BP über dem aktuellen liege, seien es auf Sicht von zwölf Monaten bereits 50 BP, oder zwei Zinsschritte. Die Inflationserwartungen würden sich dem Mehrjahreshoch bei rund 2,65% aus dem Oktober nähern, obwohl sich die Lage an der Energiepreisfront etwas beruhigt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...