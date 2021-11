Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiterhin schwach zum US-Dollar notiert. Gegen 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1313 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1319 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstnachmittag noch höher auf 1,1368 Dollar festgesetzt.In den USA haben zuletzt die Inflationserwartungen ...

