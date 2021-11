Mehr Leistung für High Performance Computing, Virtualisierung, Inferenz- und Deep Learning-Anwendungen mit Intel Xeon der 3.Generation

TYAN, ein branchenführender Entwickler von Serverplattform-Designs und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt eine Reihe von HPC- und KI-Serverplattformen, die auf Intel Xeon der 3.Generation basieren und für Unternehmen und Rechenzentren optimiert sind, auf dem virtuellen SC21-Event bis zum 18.November vor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211117005617/de/

TYAN HPC and AI Platforms Give Enterprises the Right Foundation of Scalability and Performance to Build Their Data Centers (Photo: Business Wire)