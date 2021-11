Übernahme perfekt! Bryan-Adams-Company vor Markenlaunch

Anzeige / Werbung

Bryan-Adams-Company vor Markenlaunch: Erstes Produkt kommt noch im Winter!

Jetzt steht es schwarz auf weiß: Die Bryan-Adams-Company bettermoo(d) gehört ab sofort zu 100% zu Happy Supplements. Die Aktie ist jetzt handelbar und seit der Meldung gab es teils bereits Kursausschläge von fast 50%! Aktuell bietet sich in unseren Augen nach einer ersten Welle der Euphorie der Übernahme von bettermoo(d) eine ideale Einstiegsgelegenheit bei der Aktie von Happy Supplements (WKN: A2QK6P). Neben Bryan Adams ist jetzt mit Julia Thompson auch eine der erfolgreichsten Influencerinnen für Nachhaltigkeit in Kanada involviert.

Das Unternehmen bettermoo(d) will eine revolutionäre Formel entwickelt haben, die das authentische Geschmacksprofil der besten Alpenmilch simulieren soll und pflanzenbasierten Milchalternativen hinzugefügt werden kann. Der Launch des ersten bettermoo(d)-Produkts, dem Moodrink, soll noch in diesem Winter erfolgen. Die internationale kanadische Musikerlegende Bryan Adams enthält sich seit Jahrzehnten jeglichem Fleischkonsum und ist Gründungsmitglied und Aktionär von bettermoo(d), folglich jetzt von Happy Supplements. Wir sehen in der Aktie von Happy Supplements aktuell eine absolut einzigartige und wahrscheinlich äußerst gewinnträchtige Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommen wird. Der Hebel erscheint vergleichsweise enorm. Während ein Unternehmen wie Oatly ohne wirkliche Innovation mit vielen Milliarden bewertet ist, bringt es Happy Supplements nicht einmal auf ein Zehntel nur einer Milliarde Dollar.

Breaking News: Megadeal mit Bryan-Adams-Company ist abgeschlossen! Markenlaunch steht bevor - Kanadischer Influencer-Star übernimmt Social-Media-Aktivitäten

Das Bryan-Adams-Unternehmen bettermoo(d) ist ab sofort in Folge einer Verschmelzung mit der bereits börsennotierten Happy Supplements (WKN: A2QK6P) an der Börse. Wir erwarten jetzt mit anstehendem Markenlaunch und Börsengang einen internationalen Aufschrei der Medien und einen extremen Run auf die Aktie von Happy Supplements (WKN: A2QK6P).





Was manche internationale Medien bereis spekuliert haben, ist jetzt Realität. Jetzt entscheidungsfreudige Anleger könnten mit einem Investment in die Aktie von Happy Supplements (WKN: A2QK6P) womöglich extrem profitieren.

Bettermoo(d) gehört wohl derzeit zu den international innovativsten Unternehmen für pflanzenbasierte Milchalternativen, will das Unternehmen eine geheime und rein natürliche Formel entwickelt haben, die dem Geschmacksprofil der bestschmeckenden Milchprodukte der Welt - den Alpenländern Schweiz, Frankreich und Österreich - in nichts nachstehen soll. Durch Forschung und zahlreiche Gespräche mit Landwirten in diesen Ländern ist bettermoo(d) zu dem Schluss gekommen, dass das, was Kühe fressen und wo sie leben, den Geschmack der von ihnen produzierten Milch und folglich daraus entstehenden Produkten enorm beeinflusst - der Claim ist prägnant und wurde als Trademark geschützt: "What a cow eats and a human needs". Die geheime Mischung, die u.a. auch aus Kräutern und Pflanzen besteht, die Kühe fressen, soll in sämtlichen von bettermoo(d) zu lancierenden Produkten enthalten sein.

Aktien des großen Mitbewerbers des Bryan-Adams-Unternehmens bettermoo(d) sind mit zig Milliarden bewertet

Der "Moodrink" soll noch in diesem Winter auf den Markt kommen, Produkte wie Moogurt, B(u)etter oder auch Alternativen für Sahne und Käse sollen folgen. Mit bettermoo(d) will das Gründungsteam rund um Bryan Adams, Nima Bahrami und Maximilian Justus das ersetzen, was man heute Molkerei nennt. Die Produkte sollen zudem allesamt in Bioqualität und rein natürlichen Ursprungs sein.

"Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt mit veganen Produkten konventionelle tierische Lebensmittelprodukte herauszufordern als jetzt!" - Bryan Adams, Gründungsmitglied und Investor in bettermoo(d)

Es gibt wohl auch keinen besseren Zeitpunkt und Weg, sich als Investor zu engagieren, als noch vor einer wahrscheinlich internationalen Berichterstattung zuzuschlagen und sich eine Wagnisposition der Aktie von Happy Supplements ins Depot zu legen. Bryan Adams, der sich für einen pflanzenbasierten Lebensstil stark macht, dürfte für den anstehenden Produktlaunch des Moodrinks im Winter ordentlich die Werbetrommel rühren. Am Dienstagmorgen gibt es zudem weitere starke News:

Happy Supplements Announces Engagement of One of Vancouver's Leading Influencers to Lead Subsidiary, bettermoo(d)'s Social Media Campaign

Die erfolgreiche Influencerin Julia Thompson aus Vancouver wird mit dem Kuratieren und der Leitung der Social-Media-Marketingkampagne von bettermoo(d) betraut. Thompson erreicht über ihre Accounts bei Instagram und TikTok deutlich über 1 Millionen Menschen. Sie ist somit bereits die zweite bekannte Größe, die jetzt für bettermoo(d) und einem anstehenden Markenlaunch im Winter stehen wird.

In der Tat könnte der Moodrink von bettermoo(d) der neue Verkaufsschlager und ähnlich schnell Kult werden, wie es die Skandinavier mit Oatly geschafft haben. Oatly ist heute an der Börse mit über Mrd. USD bewertet. Die Bewertung von bettermoo(d) bzw. Happy Supplements bringt es nach Abschluss der Akquisition beim aktuellen Kurs auf nicht einmal ein Zehntel nur einer Milliarde Dollar!!! Der Schlusskurs am Dienstag betrug 1,70 $ (CDN). Wir glauben, dass der Kurs der Happy-Supplements-Aktie jetzt nach Abschluss der Verschmelzung mit bettermoo(d) und mit dem anstehenden Markenlaunch schnell zweistellig werden könnte und sehen folglich tatsächlich eine einmalige Investmentchance, wie sie sich für Anleger vielleicht so schnell nicht noch einmal bietet.

In die Fußstapfen der erfolgreichen Seed-Investoren

Stellen Sie sich vor, Sie hätten bei Firmen wie Oatly ähnlich wie Oprah Winfrey, Natalie Portman oder Rapper Jay Z, oder wie bei Beyond Meat wie Leonardo DiCaprio oder Milliardär Bill Gates oder bei Jessica Albas The Honest Company schon investieren können, bevor die Unternehmen mit Milliardenbewertungen an die Börse gingen. Sie hätten wohl zweifelsohne ein großes Vermögen machen können. Wir glauben, reaktions- und entscheidungsfreudige Anleger haben exakt jetzt die Möglichkeit, in die Fußstapfen der DiCaprios und Albas dieser Welt zu treten, wenn sie jetzt vor allem eines tun: handeln!

"Unsere Milchalternativen stehen dem Geschmacksprofil der Region mit den bestschmeckenden Milchprodukten der Welt - den Alpenländern Schweiz, Frankreich und Österreich - in nichts nach." - Nima Bahrami, CEO und Co-Founder von bettermoo(d)

Ein Name, den Sie alle kennen: Eine international bekannte Legende ist Gründungsmitglied und Investor in diesem Unternehmen.

Die internationale Musikerlegende Bryan Adams steht hinter dem Startup bettermoo(d).Etliche Medien hatten sich schon im Oktober überschlagen, als bekannt wurde, dass die bekannte Musikerikone jetzt unter die Unternehmer gegangen ist:

Wohl zweifellos fast jeder kennt den Mitgründer und Investor hinter bettermoo(d), einem einzigartigen Startup, das als "vegane Molkereialternative" verstanden und das einzige sein will, das wirklich nah am Kuhmilchgeschmack ist.

bettermoo(d), das Startup der kanadischen Rocklegende, ist jetzt also in Folge der Verschmelzung mit Happy Supplements fix an der Börse. Die Medien dürften dem Unternehmen daher jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen vermehrt ihre Aufmerksamkeit schenken.

Und auch der CEO der bereits börsennotierten Happy Supplements, die bereits über viele Millionen Dollar Funding verfügt, ist kein Unbekannter, sondern ein Top-Manager der Lebensmittelbranche, eine ehemalige Führungskraft von Coca-Cola und ein Mann, der auch schon für andere Startups wirklich sehr hohe Millionenumsätze generierte. Steve Pear war über 20 Jahre bei Coca-Cola und CEO für das Odwalla-Geschäft des Konzerns mit neunstelligen Millionenumsätzen.

Pear dürfte bettermoo(d), eines der womöglich vielversprechendsten Startups im Bereich alternativer Milchprodukte, das dank einer einzigartigen Produktinnovation und einem wirklich coolen und zeitgemäßen Branding wohl den Platzhirschen der Branche wie Oatly oder Alpro durchaus ernsthafte Konkurrenz machen wird, wahrscheinlich aufgrund der Medienberichterstattung im Oktober auf seinen Radar bekommen haben.

Jetzt gelang Pear schließlich ein Deal mit bettermoo(d). Mit seiner Happy Supplements unterschrieb er das Papier zur Akquisition. Die Übernahme der Bettermoo(d) Holdings Corp. ist somit jetzt abgeschlossen.

Große Kurswette: Vom Microcap zum Milliardenkonzern?

Perfect Day, ein wie bettermoo(d) neues Startup für rein pflanzliche Milchalternativen, das bei der Herstellung mit Fermentation arbeitet und bei dem auch Leonardo DiCaprio involviert ist, ist schon jetzt vor einem anstehenden Produktlaunch mit 1,5 Mrd. USD bewertet. Die bekannte Haferdrinkmarke Oatly bringt es an der Nasdaq aktuell auf eine Bewertung von rund 7 Mrd. USD, der Peak des Aktienkurses seit Börsengang im Mai diesen Jahres lag bei 29,00 USD. So wie die noch in der frühen Entwicklungsphase mit 1,5 Mrd. USD bewertete Perfect Day ist auch das Unternehmen bettermoo(d) ein Startup, das aber bereits offensichtlich ganz kurz vor dem sehr vielversprechenden Debüt seines ersten Produkts, dem sog. Moodrink steht.

Neben der bekannten Rock-Ikone Bryan Adams die Macher von bettermoo(d): CEO Nima Bahrami und Maximilian Justus haben große Pläne mit bettermoo(d)

Um den großartigen Geschmack der Milch aus den genannten Regionen zu simulieren, hat bettermoo(d) sein erstes Produkt, den Moodrink, mit einer geheimen Kräutermischung versehen, die im Wesentlichen dem entspricht, was Kühe auf der Weide fressen. bettermoo(d) wird seinen ersten Moodrink in der ursprünglichen Geschmacksrichtung voraussichtlich im Winter 2021/2022 auf den Markt bringen. Weitere Geschmacksrichtungen wie Vanille, Matcha und Chai sollen für den Moodrink kurz danach folgen. Wie eingangs erwähnt plant bettermoo(d) außerdem die Lancierung einer kompletten Produktlinie aus Milchalternativen, die das gesamte Spektrum traditioneller Molkereiprodukte abdeckt, einschließlich Alternativen zu Butter, Joghurt, Käse und Créme fraîche. Die vom Unternehmen selbst entwickelte und geheime Kräutermischung soll in allen bettermoo(d)-Produkten enthalten sein.

Enthaltene Werte: CA4113951061