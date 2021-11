Berlin (ots) -Lange Wartezeiten, erhöhte Preise oder nicht lieferbare Produkte: auch der deutsche Einzelhandel ist von den weltweiten Lieferengpässen betroffen*. Nach schweren Monaten der COVID-19-Pandemie erholt sich die Wirtschaft zwar langsam, dennoch sind viele der im Ausland hergestellten Produkte gerade zur bevorstehenden Weihnachtszeit nicht oder nur mit langer Lieferzeit verfügbar. Und die Lieferengpässe halten vermutlich noch bis weit in den Sommer 2022 hinein an**. Ankorstore, Europas führende und am schnellsten wachsende Plattform, die Marken und unabhängige Einzelhändler:innen miteinander verbindet, rät auch aus diesem Grund Shops und Verbraucher:innen gleichermaßen, aktiv zu werden und lokal zu kaufen.Lokale Produkte aus EuropaEuropäische Einzelhändler:innen, die ihre Produkte beispielsweise aus Asien beziehen, leiden stärker unter den Lieferengpässen als diejenigen mit lokalen Lieferantinnen und Lieferanten. Ankorstore bietet dem Einzelhandel die Möglichkeit, regionale Artikel bei ausgewählten Marken innerhalb Europas zu kaufen und somit die weltweiten Lieferprobleme zu umgehen."Es gibt niemanden im Einzelhandel, der die Auswirkungen nicht spürt. Wir stehen regelmäßig mit unseren Händler:innen in Kontakt, die sich auch sehr um Supply-Chain-Themen kümmern. Auf der anderen Seite des Planeten, in Asien, fehlen Container und einige Fabriken kämpfen noch immer darum, ihren Vorkrisen-Rhythmus wiederzuerlangen. Engpässe sind ein idealer Moment, um innezuhalten und über den Einkauf vor Ort nachzudenken", erklärt Nicolas D'Audiffret, Mitgründer und Co-CEO von Ankostore."Besonders jetzt vor den Feiertagen spitzt sich die Lage immer weiter zu. Je nach Umständen ist es wichtig, dass Händler:innen wählen können. Da sie nie wissen, wie lange es dauert, aus den USA oder China zu bestellen, empfehlen wir Händler:innen, ihre Produkte aus europäischen Ländern zu beziehen. Unsere Marken sitzen alle in Europa und haben im Moment noch ausreichend Produkte vorrätig."Last-Minute-GeschenkeIm vergangenen Jahr stiegen die Umsätze in den Geschäften eine Woche vor Weihnachten um 160 %***, während die Online-Umsätze wieder auf das Niveau von Oktober zurückkehrten. "Dies gibt uns einen guten Hinweis darauf, dass unabhängige Geschäfte in diesem Jahr eine fantastische Weihnachtszeit erwarten können, insbesondere wenn Verbraucher:innen nach Last-Minute-Geschenken suchen. Mit der von uns angebotenen geringen Mindestbestellmenge bieten wir lokalen Einzelhändler:innen ebenso die Möglichkeit, ihre Produkte in kleinen Mengen kurzfristig zu bestellen. Somit können sie bei steigender Nachfrage, wie beispielsweise kurz vor den Feiertagen, ganz einfach nachkaufen. In dieser schwierigen Zeit möchten wir den Einzelhandel mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, auch dieses Jahr von der Weihnachtszeit zu profitieren", so Nicolas D'Audiffret."Natürlich spüren wir als Einzelhändler auch die Auswirkungen von Lieferengpässen. Bei Ankorstore können wir ganz einfach neue europäische Hersteller:innen entdecken, die lokal produzieren und somit eine hohe Produktqualität, aber auch schnelle Lieferzeiten gewährleisten können", kommentiert Heiko Koch, Ladeninhaber der Makana Trend GmbH.Weihnachtskampagne von Ankorstore vom 29. November bis zum 26. Dezember 2021- Kostenloser Versand in ganz Europa bei einem Mindestbestellwert von 300 Euro- Einzelhändler:innen können im Jahr 2021 bestellen und im Jahr 2022 bezahlen, da Ankorstore ein Zahlungsziel von 60 Tagen anbietet- Marken werden bei Bestellung umgehend bezahltWeitere Informationen finden Sie auf der Webseite (https://de.ankorstore.com/) von AnkorstoreÜber AnkorstoreAnkorstore (https://de.ankorstore.com/) ist ein kuratierter Marktplatz, der unabhängige Marken mit den beliebtesten lokalen Einzelhändler:innen verbindet. Der Marktplatz bietet Einzelhändler:innen die Werkzeuge und Bedingungen, um ihr Geschäft auszubauen, zu verwalten und ermöglicht es Marken, ihr Großhandelsgeschäft in ganz Europa aufzubauen. Ankorstore wurde im November 2019 von vier französischen E-Commerce-Unternehmern gegründet: Pierre-Louis Lacoste (ehemaliger Country Manager von Etsy), Nicolas d'Audiffret und Nicolas Cohen (Gründer von A Little Market) und Mathieu Alengrin (ehemaliger Head Engineer bei Vestiaire Collective). 