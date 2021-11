Gold gehört sicher zu den beliebtesten Geschenken weltweit, gerade auch an Weihnachten. Investoren sollten zudem auf Goldaktien schauen Goldgeschenke in Form von Münzen, Barren oder Schmuck erfreuen sicher den Beschenkten. Dies sieht man daran, dass diese Geschenke seit vielen Jahren in der Beliebtheit zunehmen. Dieses Jahr sollte dies besonders gelten, denn Geldgeschenke sind in der aktuellen Inflationsphase wohl nicht das Beste, denn sie verlieren an Wert. Goldhandelshäuser wie Pro Aurum etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...