Unterföhring (ots) -15 Live-Sendeminuten? Oder Dienst ganz nach den Vorstellungen ihres Arbeitgebers? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern als Angestellte wieder das gesamte Universum der roten Sieben heraus. In fünf neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 23. November 2021, dienstags, 20:15 Uhr) spielen die beiden um einen unbezahlbaren Preis: eine Viertelstunde Live-Fernsehen zur freien Gestaltung auf dem besten Sendeplatz, den ihr Haussender zu bieten hat. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko & Klaas bedingungslos den Aufgaben ihres Arbeitgebers unterordnen.ProSieben hat sich eine Auswahl der besten Künstler:innen zur Seite gestellt, um gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in den einzelnen Spielrunden zu siegen. Für den Sender treten an: Sarah Connor, Knossi, Verona Pooth, Michael Mittermeier, Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Palina Rojinski, Sasha, Nico Santos, Tommi Schmitt, Louis Klamroth, Elif, Hazel Brugger, Olaf Schubert, Paul Janke, Axel Stein, Micky Beisenherz, Johannes Oerding, Max Giesinger, Jeannine Michaelsen, Clueso, Sido, Simon Gosejohann, Nikeata Thompson, Edin Hasanovic, Timon Krause, Patrick Owomoyela und Matthias Malmedie.Steven Gätjen führt als Zeremonienmeister durch die Show.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 23. November 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7