Siemens Healthineers will sein Wachstum nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian beschleunigen.Angestrebt werden mittelfristig ein vergleichbares Umsatzplus von jährlich 6 bis 8 Prozent sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie, wie der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers in Erlangen mitteilte.Die neuen Ziele, die das Management am Vormittag unter dem Namen New Ambition auf dem ersten Kapitalmarkttag seit dem Börsengang des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...