Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die seit einigen Tagen zu beobachtende Tendenz zur Spreadausweitung setzte sich bei Senior Financials am Dienstag fort, so die Analysten der Helaba.Gleichzeitig sei es für den Bankenindex des STOXX 600 abwärts gegangen. Damit scheine, zumindest in Teilen, eine Neubewertung der Risiken vollzogen zu werden. Auf dem Primärmarkt hätten sich die Aktivitäten gestern erneut in Grenzen gehalten. Lediglich die Landsbankinn sei mit einem 4,5-jährigen, SP-Green Bond unterwegs gewesen. Trotz des grünen Labels sei die Emission mäßig erfolgreich verlaufen und das Buch habe nur bei 300 Mio. EUR gelegen. ...

