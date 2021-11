Frankfurt (www.fondscheck.de) - Martin Currie hat Aimee Truesdale als Portfoliomanagerin in das globale Schwellenländerteam des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 berufen, so Martin Currie, Teil von Franklin Templeton, in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...