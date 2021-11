Europäische Aktienmärkte eröffnen voraussichtlich unverändert Kanadischer Verbraucherpreisindex für Oktober, Reden von Fed-Mitgliedern NVIDIA wird nach der Wall Street-Sitzung seine Ergebnisse veröffentlichen Die Futures-Märkte deuten auf eine flache Eröffnung des heutigen Handels in Europa hin. Wie auch gestern stehen am Vormittag in Europa keine wichtigen Daten an. Die VPI-Daten der Eurozone für Oktober werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...