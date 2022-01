Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Nota (https://nota.ai/) (CEO Myungsu Chae) ein Unternehmen für KI-Optimierungstechnologie, hat bekannt gegeben, dass es im Rahmen des NVIDIA Inception-Programms den Status als Premier-Mitglied erhalten hat.NVIDIA Inception (https://www.nvidia.com/en-us/startups/) fördert hochmoderne Start-ups, die ihre jeweilige Branche mit Fortschritten in den Bereichen KI und Datenwissenschaft revolutionieren. Das kostenlose Programm hat mehr als 9.000 Mitglieder, die Zugang den besten technischen Tools, neuesten Ressourcen und Möglichkeiten zum Austausch mit Investoren haben. Wenn ein Start-up wächst, entwickeln sich auch seine Programmvorteile weiter, um sein Wachstum voranzutreiben. Premier-Mitglieder erhalten verstärkten NVIDIA Marketing-Support, Zugang zu Exklusiv-Events für Premier-Mitglieder und eine feste NVIDIA Kontaktperson.Nota, das durch den strengen Auswahlprozess des Programms als Inception Premier-Mitglied ausgewählt wurde, bietet auf der Grundlage seiner KI-Optimierungsquellentechnologie NetsPresso, eine repräsentative Lösung, ein Edge-basiertes intelligentes Transportsystem, eine gesichtserkennungsbasierte Zugangsauthentifizierung und eine stromsparende Lösung zur Fahrerüberwachung im Fahrzeug. Nota plant, seine KI-Optimierungstechnologie weiterzuentwickeln und die Kundenbedürfnisse auf dem Markt durch eine enge Zusammenarbeit mit NVIDIA zu erfüllen.Der CEO von Nota, Myungsu Chae, erklärte: "Ich bin stolz darauf, im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit NVIDIA neben herausragenden KI-Unternehmen aus aller Welt ausgewählt worden zu sein."Nota hat im November auch an der NVIDIA GTC teilgenommen und NetsPresso vorgestellt, eine hardwarebasierte AutoML-Plattform. Die KI-Optimierungstechnologie, das Edge-basierte intelligente Transportsystem und die stromsparende Fahrerüberwachungslösung von Nota werden auch auf dem Embedded Vision Summit 2022 vorgestellt werden, der führenden Konferenz und Ausstellung für praktische, einsetzbare Computer Vision und visuelle KI, die im Juni in Kalifornien, USA, stattfinden wird.Nota-Website: https://nota.aiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1724963/image_1.jpgPressekontakt:Danbee Choi,+82-10-7443-6333,danbee@nota.aiOriginal-Content von: Nota, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155967/5122739