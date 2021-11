Seit einigen Tagen befinden sich die Aktienindizes in den USA in Konsolidierungen, während der DAX ein Rekordhoch nach dem anderen markiert. Nachdem diese DAX-Rekorde in einer engen und moderaten Aufwärtsbewegung erfolgten (siehe grüner Trendkanal im folgenden Chart), hat der deutsche Leitindex gestern das Aufwärtstempo sogar wieder erhöht. (erstellt mit: guidants.com) Ein Grund für diese Trendbeschleunigung ist, neben der Verfallstagskonstellation (siehe vorgestrige Börse-Intern), der erfolgreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...