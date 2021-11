Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien korrigierten in den letzten Wochen. Grund dafür könnte die kürzliche Zulassung neuer COVID-19-Mittel von Pfizer (WKN: 852009) und Merck & Co. (WKN: A0YD8Q) sein. Hinzu kommt, dass wahrscheinlich bald die Totimpfstoffe der Firmen Valneva (WKN: A0MVJZ) und Novavax (WKN: A2PKMZ) auf den Markt kommen und so die Konkurrenz erhöhen. Dennoch bleibt der Impfstoff-Bedarf weltweit gesehen weiterhin hoch. Vielerorts wird bereits eine dritte Dosis verabreicht und einmal im Jahr ...

