Die Noratis AG hat ihr Immobilienportfolio in Hessen erfolgreich weiter ausbauen können: Gleich an zwei Standorten - Niederrodenbach im Rhein-Main-Gebiet sowie in Bensheim an der südhessischen Bergstraße - sind weitere Wohnimmobilien hinzugekommen. Das Objekt in Niederrodenbach ist 1969 erbaut worden. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 700 qm und besteht aus zehn Wohneinheiten, die zwischen 45 und ...

