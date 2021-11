Um Aktien zu verstehen, beginnen wir ganz am Anfang. Wie funktionieren Aktien und welchen Nutzen haben sie überhaupt für den Käufer? Grundsätzlich handelt es sich um ein Wertpapier, das dem Anteil an einer Aktiengesellschaft (AG) entspricht. Eine AG wiederum ist eine Kapitalgesellschaft, deren Grundkapital in Aktien aufgeteilt wurde. Auch wenn dies normalerweise der Fall ist, müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...