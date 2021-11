In den Top-Metropolen und Großstädten sind die Mieten im Einzelhandel vielerorts deutlich eingebrochen. Dies zeigt eine Studie des Immobilienverbands IVD. Demnach ist der Mietpreis in München um fast 27% zurückgegangen, in Stuttgart um 20%. In Klein- und Mittelstädten sind die Mieten dagegen stabiler. Der Branchenverband IVD - Die Immobilienunternehmer hat Ergebnisse aus dem aktuellen Gewerbepreisspiegel 2021/2022 vorgelegt. Was die Einzelhandelssparte betrifft, hat die Pandemie den fortschreitenden ...

