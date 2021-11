Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3), ein Streaming-Anbieter, der sich auf die Direktvermarktung von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten für Verbraucher weltweit spezialisiert hat und ihnen unbegrenzten Zugang zu Musik-, Hörbuch-, Sport-, Film- und Spieleinhalten anbietet, hat für seine Mitglieder in der DACH-Region neue Content-Deals mit Motorvision.TV, More Than Sports, ZDF und Autentic unterzeichnet. Zusätzliche Live-Sport-Inhalte hat CLIQ mit Motorvision.TV und More Than Sports TV lizensiert. Die beiden bald integrierten TV-Kanäle zeigen Live-Übertragungen in HD von zahlreichen Sportligen ...

