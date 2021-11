(shareribs.com) London 17.11.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Mittwoch etwas fester, gestützt von der anziehenden Inflation. Derweil setzt der US-Dollar seine Aufwärtsbewegung weiter fort, gestützt von den Einzelhandelsdaten in den USA. Der gegenwärtige starke Anstieg der Erzeuge- und Verbraucherpreise hat Gold wieder in den Fokus des Interesses vieler Marktteilnehmer gerückt. Das gelbe Metall wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...