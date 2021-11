Berlin (ots) -Individualität ist so relevant wie nie zuvor - das gilt auch für die Bedürfnisse in Sachen Schlaf. Mit vielseitigen Schlafprodukten und individueller Anpassungsfunktion ist die Berliner Marke beyosa somit am Puls der Zeit. Ihr Ansatz: Hochwertige Produkte und innovative Technik, mit der sich Matratze, Kissen und Decken individuell auf den Körper und die Lebenssituation anpassen lassen. "Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und somit sind auch unsere Produkte einzigartig und anpassbar", erklärt Thorsten Skusa-Mühldorf, langjähriger Schlafexperte und Organisator von beyosa. Mit der Mission jungen Menschen erholsamen und an ihre Bedürfnisse angepassten Schlaf zu ermöglichen, macht beyosa seit der Gründung im April 2019 Berlin unsicher. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beyosa.de (https://beyosa.de/de).44 Prozent der 18-24-Jährigen trackten ihren Schlaf durch eine App, das zeigt eine Studie von PwC aus dem Jahr 2020. Denn: Achtsamkeit und Gesundheit spielen eine zentrale Rolle im Leben der jungen Generation. Dabei ist das eigene Schlafverhalten etwas sehr Individuelles und Persönliches. Um gesund zu bleiben, gilt es auf seinen Körper zu hören. Hierbei sollte auch ein Auge auf die genutzten Schlafprodukte geworfen werden.Eine persönliche BedarfsanalyseEgal, ob die passende Matratze, ein vernünftiges Kissen oder eine gute Decke - durch eine persönliche Bedarfsanalyse können Produkte perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Bei beyosa gibt es insgesamt drei Produktlinien, die Matratzen, Kissen, Decken und Betten einteilen. Für die beste Wahl in unterschiedlichen Preissegmenten stehen "Red Line", "White Line" und "Black Line" zur Verfügung. Die intelligenten Schlaflösungen und High-Tech Materialien sorgen dabei auf innovative Weise für gesunden Schlaf und eigenen sich ideal für urbanes Wohnen. Somit gibt es auch keinen Grund mehr einheitliche Matratzen, Kissen oder Decken zu kaufen.Abgestimmt auf die BedürfnisseBeyosa möchten es seinen Kunden so bequem wie möglich machen - und das nicht nur im Bett. Es wird leicht gemacht, die richtigen Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse zu finden und anzupassen. Darüber hinaus besitzen einige Schlafprodukte auch die Fähigkeit sich selbst anzupassen. "Die patentierte Lamellenschicht der Matratze passt sich von unten perfekt der individuellen Körperform an", erklärt Thorsten Skusa-Mühldorf. Natürlich sind auch die Bestellung und Lieferung ganz bequem. Innerhalb von 3-9 Tagen lassen sich die Produkte nach Hause liefern. Denn für beyosa wird Kundenorientiertheit nicht nur großgeschrieben, sondern auch mit Taten bestätigt. Anschließend können die Produkte dann 100 Tage lang getestet und bei Bedarf zurückgesendet werden. Zusätzlich gibt es auch 10 Jahre Garantie auf Matratzen!Wer ist beyosa?Beyosa ist jung, dynamisch, frech und rebellisch, genau deshalb passt das Unternehmen perfekt in die Hauptstadt! "Für uns steht Berlin für Qualität und Individualität. Das sind auch die wichtigsten Werte bei beyosa", so der Schlafexperte Thorsten Skusa-Mühldorf. Als Organisator prägt er das Unternehmen maßgeblich mit und bringt dabei seine 18-jährige Expertise in dem Bereich ein. Außerdem verfolgt er eine ganz klare Mission: Den Schlaf der Menschen zu verbessen.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Sleep 8 DE GmbHThorsten Skusa-MühldorfKurfürstendamm 195, 3. OG10707 BerlinTel.: +49 159 01259017E-Mail: becurious@beyosa.dePressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44,22765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Sleep.8, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156923/5075174