So schnell kann es gehen: Vor wenigen Jahren noch wollte Ford Lucid übernehmen, jetzt hat das Startup das Auto-Urgestein in Sachen Marktwert überholt. Lucid Motors hat eine kurvige Geschichte hinter sich: Nach einem trudeligen Start wollte Ford das Startup wieder in gerade Bahnen lenken, doch daraus wurde nichts. Schließlich griff Saudi Arabien unter die Arme und Ford wandte sich Rivian zu. Fünf Milliarden US-Dollar später läuft das erste Auto vom Band: der Lucid Air. Die Börse belohnt den Produktionsstart mit einer Kursrallye. Auf dem Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...