Was ist auf Netflix gerade angesagt? Der Streamingdienst lässt sich ab sofort in Sachen Zuschauerzahlen tiefer in die Karten schauen. Netflix gehört zu den Vorreitern der Streaming-Revolution, die nicht auf die traditionellen Einschaltquoten setzen. Dementsprechend zeigte sich das Unternehmen bislang äußert verschlossen, was diese Zahlen betrifft. Diese eiserne Haltung hat Netflix in den vergangenen Jahren bereits etwas gelockert und geht damit nun noch einen Schritt weiter. Mehr zum Thema Alle Filme und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...