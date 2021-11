Nicht nur Disney und McDonalds haben die Krypto-zertifizierte NFT-Kunst für sich entdeckt. Nun hat der NFT-Trend bei der Playboy-Gruppe PLBY Group eingeschlagen. Heute gewinnt unsere Neuempfehlung rund 30 Prozent nach guten Zahlen und vor allem auch erfreulichen Ergebnissen der NFT-Rabbitar-Auktion.Wie PLBY berichtet, waren die Krypto-Hasen "in Minuten" ausverkauft. In diesem Zusammenhang wurden bereits acht Millionen Dollar erlöst. Wie bereits Anfang November in der AKTIONÄR Hot Stock Report Ausgabe ...

