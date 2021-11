One Square und Heuking Kühn Lüer Wojtek hatten Ende letzter Woche den zweiten Call zur Insolvenz von Eyemaxx abgehalten - zahlreiche Fragen stehen weiter im Raum, neue kamen hinzu. Die Eyemaxx Real Estate AG hatte am 5. November einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Korneuburg in Österreich gestellt. Das Insolvenzverfahren wurde vom Landesgericht Korneuburg ...

