Der DAX ist auch am Mittwoch nicht zu bremsen. Mit einem kleinen Plus hat der deutsche Leitindex einmal mehr ein neues Rekordhoch erreicht. Neue Impulse fehlen zwar noch immer, doch angesichts der guten Stimmung am Markt werden diese auch nicht benötigt. Eine Verschnaufpause scheint dennoch überfällig.Die Belastungsfaktoren, die den Markt über Monate im Griff hatten, haben die Anleger inzwischen hinter sich gelassen. Entsprechend sorgt die ruhige Nachrichtenlage dafür, dass sich die Rekordjagd fortsetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...