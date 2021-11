Der Brave-Browser bekommt jetzt eine integrierte Krypto-Wallet. Damit könnt ihr ganz ohne Erweiterung wie Metamask im Browser Krypto-Transaktionen durchführen, NFT verwalten oder mit DApps interagieren. Wer eine in den Browser integrierten Wallet nutzen will, der kann dazu längst zu einer ganzen Reihe an Browser-Erweiterungen greifen. Für Nutzer:innen des Brave-Browsers soll dieser Umweg zukünftig jedoch entfallen. Das Unternehmen hat jetzt eine direkt in den Browser integrierten Wallet angekündigt. Unterstützt werden alle Blockchains, die entweder auf die Ethereum Virtual Maschine (EVM) oder ...

