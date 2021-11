HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bike24 von 26,40 auf 25,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Fahrradverkäufer habe ein ordentliches drittes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A3CQ7F4