The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), Entwickler von technischem Silizium und volumetrischen 3D-Displays, hat mit Richman Chemical Inc. (RCI) eine Vereinbarung zur Lieferung von Cyclohexasilan (CHS) The Coretec Group an nordamerikanische Kunden geschlossen.

Aufgrund zunehmender Schwierigkeiten in der Lieferkette und Verzögerungen bei der Verschiffung nach Übersee aufgrund der COVID19-Pandemie ist es wichtig, dass The Coretec Group nun mit einem US-Unternehmen zusammenarbeitet, um unsere nordamerikanischen Partner mit CHS zu versorgen. Am 15. November unterzeichnete The Coretec Group einen Liefervertrag mit Richman Chemical für die erste Serie von CHS sowie für die experimentelle Verarbeitung. Als inländischer Lieferpartner The Coretec Group wird Richman die inländischen Lieferzeiten von CHS an Kunden und Partner in den USA beschleunigen.

"Richmans Expertise in der Auftragssynthese vom Labormaßstab bis zur Produktion ist für den Erfolg von Coretec entscheidend. Außerdem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Chemikern und Ingenieuren des Unternehmens vor Ort", betonte Michelle Tokarz, VP of Partnerships and Innovation bei The Coretec Group.

Christopher Kulp, Chief Commercial Officer von RCI, fügte hinzu: "Die technische Siliziumtechnologie The Coretec Group ist ein entscheidender Faktor für den Energie- und Displaymarkt sowie den Markt für gedruckte elektronische Schaltungen. Wir sind stolz darauf, eine inländische Entwicklungs- und Scale-up-Lösung anbieten zu können, die den strengen technischen Anforderungen des Unternehmens entspricht. Im Endeffekt streben wir immer danach, die Kommerzialisierungszeiten für unsere Kunden zu verkürzen, und das ist gerade auch bei CRTG unsere übergreifende Priorität."

Über Richman Chemical

Das im Jahr 1988 gegründete Unternehmen Richman Chemical bietet Lösungen zur Prozessentwicklung, zur Unterstützung zur Einhaltung behördlichen Auflagen, für die Herstellung von kleinen bis großen Mengen und fachkundiges Projektmanagement. Richman Chemical ist eine hervorragende Ressource für die Kommerzialisierung virtueller Firmen und von Risikokapitalgebern unterstützter Start-ups mit begrenzten Budgets und knappen Zeitvorgaben und zählt auch viele Fortune-500-Unternehmen zu seinen Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.richmanchemical.com. Folgen Sie Richman Chemical auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thecoretecgroup.com. Folgen Sie The Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211117005772/de/

