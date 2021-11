Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 46/21Donnerstag, 18.11.22.10 Studio SchmittPersonality-Show mit Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 2021(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 21.11.2021 und Montag, 22.11.2021 beachten.)Woche 47/21Sonntag, 21.11.22.15 MAITHINK X - Die Show Bitte Ergänzung beachten: Untertitel(Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlung am Montag, 22.11.2021 und Donnerstag, 25.11.2021 beachten.)Woche 48/21Sonntag, 28.11.Bitte Programmänderungen beachten:22.15 MAITHINK X - Die Show Bitte Ergänzung beachten: Untertitel(Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlung am Montag, 29.11.2021 und Donnerstag, 02.12.2021 beachten.)Woche 51/21Freitag, 24.12.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:2.55 Die SchwarzwaldklinikDer Anfang vom Ende(ZDF 8.10.1988)Prof. Klaus Brinkmann Klausjürgen WussowDr. Christa Brinkmann Gaby DohmDr. Udo Brinkmann Sascha Hehnund andereBuch: Herbert LichtenfeldRegie: Hans-Jürgen TögelGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORFBRD 19873.45 Old Shatterhand5.35- Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten7.10Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5075412