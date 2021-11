DENVER, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensign-Bickford Industries, Inc. (EBI) hat heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Cawood Scientific Limited (Cawood) mit Sitz in Bracknell, Vereinigtes Königreich, bekanntgegeben.



EBI mit Hauptsitz in Denver, Colorado (USA), ist ein 185 Jahre altes Unternehmen in Privatbesitz mit diversifizierten Geschäftsbereichen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Molekulardiagnostik und Geschmacksverstärker für Heimtiernahrung. Cawood Scientific ist die führende unabhängige wissenschaftliche Gruppe im Vereinigten Königreich mit Labors im ganzen Vereinigten Königreich, der EU und den USA, die für die Landwirtschafts-, Lebensmittel- und Umweltsektoren tätig sind. Cawood wird Mitglied der Agricultural and Environmental Diagnostics Group von EBI.

Die Übernahme kommentierte Tom Perlitz, President und CEO von EBI wie folgt: "Cawood hat mehr als nur außergewöhnliches Wachstumspotenzial, es kommt zu uns als florierendes Unternehmen mit einer soliden Marktposition und großen Talenten und beruht auf einer Reihe starker Prinzipien, die die Kernwerte von EBI nahezu identisch widerspiegeln. Diese Partnerschaft wird beide Ziele unterstützen, nämlich sowohl unser diagnostisches Angebot auszubauen als auch unsere Reichweite auf den globalen Märkten zu erweitern, und wir freuen uns sehr, Cawood in der EBI-Familie willkommen zu heißen."

"In den letzten 18 Monaten hat sich die Größe von Cawood nach erheblichen Investitionen in Übernahmen, Ausrüstung und Technologie verdoppelt, und EBI ist bestrebt, dieses strategische Wachstum langfristig zu unterstützen und zu steuern", so Simon Parrington von Cawood, der weiterhin als CEO der Cawood Group tätig sein wird.

Tom Perlitz sagte außerdem: "Cawood wird eine einzigartige Partnerschaft mit dem EnviroLogix-Geschäft von EBI darstellen, die das Standbein von EBI in der landwirtschaftlichen Lieferkette stärken und ausbauen wird. Mit den zusätzlichen Fähigkeiten von Cawood für unsere Wachstumsplattform für Diagnostika werden wir in der Lage sein, unseren Kunden in der Agrarbranche bei unserer weltweiten Expansion eine überzeugende Diagnoselösung vom Bauernhof bis hin zu Lebensmitteln anbieten zu können."

