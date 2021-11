DJ PTA-Adhoc: Wolftank-Adisa Holding AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta034/17.11.2021/13:30) - Am 10.11.2021 hat der Vorstand der Wolftank-Adisa Holding AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 398.266 Stück neuen auf den Inhaber lautenden Aktien, unter teilweiser Ausnützung des von der Hauptversammlung am 10.6.2021 beschlossenen genehmigten Kapitals gegen Bareinlage sowie des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre (Direktausschluss), zu erhöhen. Der Ausgabepreis wurde mit EUR 17,50 je neuer Aktie festgesetzt. Die Wolftank-Adisa Holding AG gibt bekannt, dass die neuen Aktien vollständig platziert wurden, wobei die Nachfrage das Angebot deutlich übertroffen hat, sodass die Gesellschaft das Angebotsverfahren vorzeitig beendet hat. Das endgültige Ausmaß der Kapitalerhöhung wurde durch den Vorstand mit 398.266 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien festgelegt, die zum Ausgabepreis von EUR 17,50 je Aktie ausgegeben wurden. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 4.380.934, aufgeteilt in 4.380.934 stimmberechtigte Stückaktien. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien wurden durch die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung bei internationalen ausgewählten qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen und großen nicht institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Wiener Privatbank SE als betreuende Bank und Formalzeichnerin begleitet.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmens-gruppe mit Fokus auf den schlüsselfertigen Bau von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen, Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie Full-Service Ingenieursdienstleistungen für Treibstoff-Versorgungsanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird auf Xetra, Quotrix, an der Münchener und Frankfurter Wertpapierborse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Borse AG notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-holding.com oder unter www.wolftank.com

