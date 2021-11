Tun wir mal so als habe es jüngst keinen politischen Einfluss auf die Bundesnetzagentur gegeben, die dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist. Dann sind deutsche Bürokraten quasi daran schuld, dass der Gaspreis am Terminmarkt aktuell richtig kräftig ansteigt - was die deutschen Verbraucher erst mit Verzögerung auf ihrer Gas-Abrechnung bemerken werden. Gestern nämlich beschloss die Bundesnetzagentur, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...