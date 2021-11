Die Aktie von Bayer tut sich weiter schwer mit einer nachhaltigen Erholung. Im Wochenverlauf verliert der Titel weiter und ist nun auch unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke gefallen. Auch die Experten der Barclays Bank lassen wenig Kursfantasie in ihrer neuen Studie zu. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...