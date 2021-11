Nach dem Reaktionstief und der erfolgreichen Verteidigung des Unterstützungsbandes bei 1.765-1.756 USD kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, was zu einem Kursanstieg bis an die High Connection, sowie an das Widerstandslevel bei 1.877 USD führte. Der Bereich um 1.863-1.877 USD wurde hierbei als Distributions-Zone genutzt, wonach es zu Abgabedruck und einem temporären Rückgang kam. Ausblick: Der Goldpreis zeigt sich bislang erstaunlich stabil. Marginale Rücksetzer wurden durch Käufe auf tieferen ...

