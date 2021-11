Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag etwas schwächer gezeigt. Der ATX gab bis etwa 14 Uhr um 0,44 Prozent auf 3.881,29 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gibt es weiterhin nur wenig Kursveränderung und keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Einen Handelsimpuls nach Europa könnte nun die Stimmung an der Wall Street liefern. Am heimischen Aktienmarkt drückten die Kursverluste der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...