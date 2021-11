Mit Doordash geht der größte US-Lieferdienst in Deutschland an den Start. Restaurants, aber auch Getränkehändler und andere lokale Geschäfte sollen auf diese Weise an Endkund:innen liefern können. Zunächst startet das Unternehmen, das seine Deutschlandzentrale in Berlin haben wird (hier arbeiten bereits Mitarbeitende), mit rund 30 Kurieren in Stuttgart. Man wolle, erklärt CEO Andy Fang, ein möglichst nachhaltiges und umweltfreundliches Liefergeschäft aufbauen. Sowohl lokale Restaurants als auch Getränkelieferdienste, Blumenläden und ähnliches sollen durch Doordash ihr Business erweitern ...

