München / Danzig (ots) -Die Digitalisierung verändert viele gewohnte Vorgänge bei der Jobsuche und Rekrutierung in hohem Tempo. Doch wie nehmen Jobsuchende den Einsatz neuer Technologien wahr? Dies hat jetzt der europäische Videokonferenz- und Webinar-Spezialist ClickMeeting (https://clickmeeting.com) untersucht. Auffällig: Fast zwei Drittel haben im Rahmen einer Bewerbung bereits Online-Meeting-Tools genutzt. Für 79 % spielt das Angebot solcher Technologien zudem eine Rolle bei der Auswahl der Unternehmen, an die sie ihre Unterlagen schicken.Auch die Pandemie dürfte dazu beigetragen haben, dass viele Menschen ihre Jobsuche derzeit vor allem virtuell erleben. 63 % berichten, dass während des Bewerbungs- und Rekrutierungsverfahrens ein Online-Meeting-Tool zum Einsatz kam. Auch ein telefonisches Interview (52 %) wird vielfach für die Kommunikation zwischen Bewerbenden und Unternehmensvertretern genutzt.Als Hauptvorteil der Online-Rekrutierung wird von 57 % die Zeitersparnis genannt, die sich daraus ergibt, dass man nicht zum Hauptsitz des Unternehmens reisen muss. Rund 24 % schätzen besonders die Möglichkeit, flexibel von jedem Ort aus mit dem Personalverantwortlichen sprechen zu können. 7 % sind der Ansicht, dass der Einsatz vorbereiteter Notizen und Unterlagen der größte Vorteil bei Online-Bewerbungsgesprächen ist.Als möglicher Nachteil wird am häufigsten das Risiko technischer Probleme genannt (48 %). Andererseits sehen 15 % es als größten Nachteil an, dass es auf diesem Weg schwieriger sein kann als vor Ort, die Unternehmenskultur und die Atmosphäre beim potenziellen Arbeitgeber kennen zu lernen. 14 % der Befragten sorgen sich vor allem vor möglichen Störungen während des Gesprächs.Methodologie: ClickMeeting hat 550 Menschen in Europa befragt, die bereits mindestens einmal an einer Online-Rekrutierung teilgenommen haben.Pressekontakt:Infografiken und weitere Infos: Felix Hansel, Tel.: +49 89 6230 3490, felix.hansel@rocketscience.com.plOriginal-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151725/5075686