Anleihen-Aufstockung - die Greencells GmbH plant zur Finanzierung weiteren Wachstums das Anleihevolumen ihrer besicherten 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) in den kommenden Monaten bedarfsgerecht in mehreren Tranchen um bis zu 25 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. In diesem Zusammenhang soll auch der Netto-Wert des Sicherheiten-Pakets von ursprünglich 34,5 Mio. Euro auf 68,2 Mio. Euro erhöht werden, damit sämtliche Ansprüche der bestehenden und künftigen Anleihegläubiger auf Rückzahlung des Anleihekapitals besichert sind.

Das Sicherheiten-Paket enthält Anteile an Projektgesellschaften der Schwestergesellschaft aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Polen und den ...

