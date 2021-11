Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street wurden gestern zwar keine neuen Rekorde markiert, alle großen Indizes schlossen aber dennoch im Plus. Der Dow Jones ging 0,15 Prozent höher aus dem Handel. Die Annäherungen zwischen den USA und China sorgten für gute Stimmung. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nvidia, Walmart, Visa, Amazon, Lucid und Sea Limited. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.