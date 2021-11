LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer angesichts einer beantragten US-Notfallzulassung für das Corona-Medikament Paxlovid und Berichten über einen möglichen Liefervertrag mit der US-Regierung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Analyst Carter Gould schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass durch das Mittel 2022 zusätzlich 15 bis 25 Milliarden US-Dollar an Umsatz möglich seien - sofern die Preise zwischen 300 und 500 Dollar je Behandlung lägen und 90 Prozent der verfügbaren Dosen ausgeliefert werden./tih/ck



ISIN: US7170811035

