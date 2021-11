Der schweizerische Spezialist für Sportdaten war in den USA an die Börse gegangen. Die Erwartung, mit dortiger Notierung leichter an neue Mittel zu kommen, hat sich offenbar erfüllt. Die Basketball-Liga NBA verfestigt die vereinbarte Partnerschaft durch eine Beteiligung an der SPORTRADAR GROUP AG.



Die SPORTRADAR-Aktie hat in den USA vorbörslich 10,3 % auf 23,90 $ zugelegt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



