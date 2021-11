Der nächste E-Autobauer fährt an der Nasdaq vor. Am Mittwoch gibt Sono Motors sein Börsendebüt und sammelt dabei einen dreistelligen Millionenbetrag ein. Die Münchner, die von der guten Stimmung für Elektroautos profitieren dürften, haben allerdings ein paar Unsicherheiten im Gepäck, die Anleger kennen sollten.Der Ausgabepreis von 15 Dollar pro Aktie liegt in der Mitte der ursprünglichen Preisspanne von 14 bis 16 Dollar. Sono Motors kommt damit auf eine Bewertung von knapp einer Milliarde Dollar ...

