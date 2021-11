Zu den Börsenstars in den USA zählt auch weiterhin das Papier des Chip-Spezialisten Qualcomm (WKN: 883121). Die guten News scheinen hier seit einiger Zeit einfach nicht mehr abreißen zu wollen. Der Kurs hat seit Mitte Oktober um mehr als +40% auf über 184 US$ zugelegt. Wir hatten bereits frühzeitig auf die Chancen hingewiesen und fühlen uns nun bestätigt. Qualcomm ist ein US-amerikanischer Halbleiterproduzent, der sich mit seinen Chips in erster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...