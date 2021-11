Medizintechnik: Höhen und Tiefen

Werbung



Diese beiden DAX©-Unternehmen fielen heute besonders auf: Die Siemens-Tochter Siemens Healthineers gehörte heute zu den Top DAX©-Gewinnern mit 4,87 Prozent im Plus. Die Aktie von Fresenius Medical Care allerdings gehörte zu den Top Verlierern der DAX©-Werte, mit einem Rückgang des Aktienkurses von circa 1,2 Prozent.



Auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch verkündete der Healthineers Chef Bernd Montag, dass das in Erlangen ansässige Unternehmen in den kommenden Jahren sein Wachstum beschleunigen würde. Die Medizintechniksparte von Siemens ist fokussiert auf die Entwicklung und Produktion von Technologien des gesamten Bereichs der Gesundheitsversorgung. Dazu gehören technische Utensilien zur Diagnostik, Labordiagnostik, Point-of-Care-Diagnostik aber auch Healthcare-basierte IT-Services. Laut Unternehmensvorstand möchte der Medizintechnik Pionier Healthineers die Umsätze in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 um sechs bis acht Prozent pro Jahr erhöhen. Realisieren möchte die Siemens-Tochter dies mit erhöhten Anstrengungen in der Krebsforschung sowie in der Präzisionstherapie.





Die Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe ist ein deutsches Medizintechnikunternehmen, welches sich auf die Produktion und Entwicklung von Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen spezialisiert hat. Allerdings ist die Fresenius-Tochter nicht auf Wachstumskurs: In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen im Unternehmen 500 bis 700 Stellen abgebaut werden. Grund für diese Maßnahme sei ein Sparkurs des Unternehmens, da dieses unter der Corona Pandemie stark gelitten hat. Das Kerngeschäft des Unternehmens, die Behandlung Nierenkranker Patienten in Dialysezentren, wurde durch die Pandemie stark eingeschränkt. Denn die Delta-Variante des Corona-Virus ließ die Übersterblichkeit unter Nierenkranken, welche solche Dialysegeräte benötigen, weiterhin steigen.

