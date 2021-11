Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Pfizer. Das Pharmaunternehmen Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für sein Covid-19-Medikament Paxlovid beantragt. Die entsprechenden Unterlagen wurden bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, wie Pfizer gestern mitteilte. Die in einer jüngsten Studie erzielte "überwältigende Wirksamkeit" des Medikaments verdeutliche, dass oral einzunehmende antivirale Therapien eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Covid-19 spielen könnten, sagte der Konzernchef. Bei den Verkäufen steht Lucid Group im Fokus. Der Hype um die Hersteller von Elektroautos kennt offensichtlich keine Grenzen. Um über 23 Prozent ging es erneut am Dienstag für Lucid Motors nach oben, nachdem die Firma am späten Montagabend die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte.