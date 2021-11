Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG807511293 Troops Inc. 17.11.2021 KYG9094C1042 Troops Inc. 18.11.2021 Tausch 1:1

CA91914P1080 The Valens Co. 17.11.2021 CA91914P6030 The Valens Co. 18.11.2021 Tausch 3:1

