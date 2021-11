Gute Chancen, dass der Aktienkurs von YOC den Bereich um 10 bis 11 Euro nun endlich nachhaltig nach oben überspringt. Jedenfalls sehen die jetzt vorgelegten Neun-Monats-Zahlen des Werbevermarkters mit einem Überschuss von mittlerweile 0,5 Mio. Euro durchweg überzeugend aus. Für das Gesamtjahr peilt CEO Dirk Kraus nun den oberen Bereich der bislang avisierten Spannen an. ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: YOC, Securize IT Solutions appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...