Der Versicherungskonzern Talanx will sein Geschäft in der Erstversicherung bis Mitte des Jahrzehnts deutlich profitabler machen.Bis zum Jahr 2025 sollen die Bereiche mit ihrer Hauptmarke HDI eine Eigenkapitalrendite von mehr als 10 Prozent erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch vor seinem Kapitalmarkttag in Frankfurt mitteilte. Damit kämen sie auf ein ähnliches Niveau wie die Konzerntochter Hannover Rück. Talanx-Chef Torsten Leue will vor allem das Geschäft in der Industrieversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...